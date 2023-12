Família está a procura de cachorrinha que sumiu na região do Campo Redondo

Na última terça-feira, 19 de dezembro, uma cachorrinha sumiu de sua casa que está localizada na região do Campo Redondo.

O nome dela é Pit, e sua tutora desconfia que ela seja da raça Boxer, já que seu rostinho é achatado. “Ela apareceu na minha chácara, começamos a cuidar dela e ela ficou com a gente, e já está aqui conosco faz uns 2 anos. Ela ficava solta e sempre pela região, nunca teve interesse em andar muito longe”, explica a Carolina, a dona da cachorrinha.

Ela relata que não vê a Pit desde ontem (19/12), e quando mandou mensagem para os vizinhos, foi informado que ninguém havia visto o animalzinho.

“Eu acho que alguém pode ter passado com o carro, achar que estava abandonada e ter a levado, porque ela é muito mansa”, diz a tutora.

A Pit é de porte grande e da cor branca, com a orelha, nariz e olhos pretos. Ela também possui as tetinhas brancas, mas duas são pretas. Além disso, ela é castrada, tem um grau de surdez e estava com um machucado no canto da orelha devido a uma picada de inseto.

Para qualquer informação sobre o paradeiro da Pit, entrar em contato com a Carolina pelo número (41) 99621-1643.