Família está à procura de garoto de 16 anos que sumiu no último sábado (11)

No último sábado, 11 de novembro, um garoto desapareceu de sua casa na Rua dos Gerânios, no bairro Campina da Barra, em Araucária.

Guilherme Vinícius da Luz, de apenas 16 anos, teria saído por volta de 15h e desde então não deu mais notícias, deixando sua família preocupada.

“Na sexta-feira ele tinha me falado que iria para a Cidade Industrial de Curitiba, em Curitiba. Falou que havia arrumado um lugar para morar, mas não me disse o endereço certo, apenas que era na CIC”, relata Karine, mãe do rapaz.

Guilherme tem 1,69 de altura, tem uma tatuagem no pescoço, um piercing na sobrancelha, e seu cabelo é raspado nas laterais. Na última vez que foi visto, ele usava um boné azul e vestia uma calça jeans preta.

Para qualquer informação sobre o paradeiro do Guilherme Vinícius, entrar em contato com a Karine pelo número (41) 99748-4498, ou com a Polícia Civil de Araucária pelo número (41) 3641-6000.