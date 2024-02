Família está a procura de gatinha Mel que sumiu no bairro Capela Velha

No último sábado, 03 de fevereiro, uma gatinha acabou sumindo de sua casa que está localizada na Rua Tucano, Jd. Sol Nascente, no bairro Capela Velha.

A gatinha atende pelo nome de Mel, ela tem apenas 2 aninhos e é da raça siamês, a Mel não estava usando coleira e nem roupinha quando sumiu, ela também não possui um chip de identificação.

“Ela é bem dócil e não é acostumada a sair de casa. Normalmente ela só ia até o portão, mas não saía para fora”, explica a tutora.

Os pelos da gatinha são uma mistura de branco e bege pelo corpo, e seu rosto e suas orelhinhas são da cor preta. Ela tem os olhos azuis.

Qualquer informação do paradeiro a gatinha Mel, entrar em contato com o número (41) 99686-7646, ou com o número (41) 98796-4529.