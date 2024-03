Família está à procura de gatinho que pegou viagem em caminhão até o Shopping Pinheiros e em seguida desapareceu

Na última segunda-feira, 11 de março, um gatinho acabou desaparecendo, e a família está desesperada a sua procura. Ele foi visto pela última vez próximo ao Shopping Pinheiros e a DNA Pizzaria.

Ele atende pelo nome de Sebastian, e possui apenas 1 ano e 2 meses. O gatinho é castrado, mas não possui chip de identificação. Ele também não estava usando coleira e nem roupinha quando desapareceu.

De acordo com a sua tutora, Sebastian acabou entrando em um caminhão que estava realizando uma entrega na empresa onde ela trabalha no bairro Cachoeira. “O caminhão circulou por Araucária e parrou no Shopping Pinheiros por volta de 16h, onde o motorista abriu a porta e viu ele. O Sebastian acabou se assustando, pulou o muro e fugiu em direção ao DNA Pizzaria”, explica ela.

Sebastian é um gatinho bicolor, ou seja, possui uma pelagem com duas cores, sendo cinza e branco. Nas patinhas, na região do peito, subindo para sua boca e seu focinho, os pelos são brancos. No restante do corpo, o gatinho possui a cor cinza.

Para qualquer informação do paradeiro do gatinho Sebastian, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 99857-7694. Está sendo oferecida recompensa para quem conseguir encontrá-lo.