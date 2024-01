Família está à procura de yorkshire que sumiu próximo ao Corpo de Bombeiros

ENCONTRADO NO DIA 1/1/2024.

Na noite deste domingo, 31 de dezembro de 2023, um cachorrinho acabou fugindo de sua casa, que está localizada na Rua João Batista Ribas, no bairro Cachoeira, próximo ao Corpo de Bombeiros.

O cachorrinho é da raça yorkshire e atende pelo nome Tikinho, ele tem apenas 5 anos e pesa aproximadamente entre 1 kg e 600 gramas.

De acordo com as informações repassadas pela tutora, a família saiu cerca de 21h e deixou os três cachorrinhos dentro de casa, mas a porta estava encostada para que eles tivessem acesso ao quintal. “Achamos que devido aos fogos de artifício, o Tikinho deve ter se assustado, e por ele ser pequeno, pode ter fugido de alguma forma. Quando voltamos, encontramos só os outros dois cachorrinhos”, explica a dona.

O Tikinho é de porte pequeno, está com o pelo tosado e tem a orelhinha baixa. Seu pelo do corpo tem a cor preta, e suas patinhas são da cor bege. E sua cabecinha é uma mistura entre as cores preta, cinza, branca e bege. Ele não estava usando coleira e nem roupinha quando desaparecendo.

Para qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho Tikinho, entrar em contato com o número (41) 98881-8435.