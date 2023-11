Família está à procura do gatinho Felix que desapareceu no Jardim Arvoredo

Muitos gatinhos têm desaparecido de casa nas últimas semanas, e dessa vez foi o Felix, que foi visto pela última vez no domingo (12/11), na sua casa, localizada no Jardim Arvoredo.

Felix é um gatinho muito fofo, com pelos mesclados entre banco e cinza e tem os olhos azuis, sua tutora, Denise, está desesperada para encontrá-lo. Ela conta que a filha é muito apegada ao gatinho e costuma dormir com ele, então nos últimos dias as noites têm sido dificeis.

Para qualquer informação sobre o Felix, entrar em contato com a Denise pelo número 41 99509-3755.