Família faz vakinha para pagar cirurgia de garotinho com estrabismo

O pequeno Antonio tem apenas 10 meses de vida e já luta contra uma doença, o estrabismo congênito com hipertrofia do músculo inferior, que se não for tratada, pode causar perda irreversível da visão no olho prejudicado. O olho esquerdo do garotinho já sofreu perda de 30%. Ele está na fila do SUS para fazer uma cirurgia, porém todos sabem que pode demorar bastante pra ele ser chamado. Por isso, a família decidiu fazer uma vakinha virtual para arrecadar o dinheiro e custear o procedimento de forma particular, que custa cerca de R$12mil.







“A cirurgia precisa ser feita em, no máximo, três meses, pra que meu filho ainda tenha chance de recuperar totalmente a visão”, disse a mãe. Ainda de acordo com ela, alguns amigos também organizaram uma rifa, tudo para ajudar a pagar a cirurgia do Antonio.

Como ajudar

Você pode ajudar o pequeno Antonio a realizar a sua cirurgia contra o estrabismo, é só acessar o link da vakinha virtual (CLIQUE AQUI). Também é possível contribuir fazendo um PIX de qualquer valor, na chave 41997136264. “Toda ajuda será bem-vinda e desde já agradecemos”, declarou Alessandra.