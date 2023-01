Família pede ajuda para encontrar a cachorrinha Nina que desapareceu durante a queima de fogos de Ano Novo

Na noite de sábado (21/12), a cachorrinha Nina se assustou com os fogos e acabou desaparecendo. Ela tem a cor preta, com as patinhas mais claras, e estava de coleira no dia que fugiu. A cadelinha também tem um microchip, que contém todos os dados dela e da família, e o mesmo pode ser lido em qualquer clínica veterinária, gratuitamente.







Nina foi vista pela última vez no domingo (01/01) próximo a pracinha do Tayrá. Qualquer informação sobre o seu paradeiro, entrar em contato com a Renata pelo WhatsApp (41) 99955-4910.