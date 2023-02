Família pede ajuda para encontrar bulldog desaparecido

No dia 16 de janeiro, Brutus, um bulldog branco com manchas pretas, desapareceu de sua casa, que fica na área rural de São Miguel, em Araucária. A família pede ajuda da população para encontrar o cãozinho, que já está desaparecido há quase um mês. Eles divulgaram várias fotos e vídeos do Brutus nas redes sociais, mas ainda não conseguiram obter nenhuma informação relevante sobre o paradeiro do animalzinho.

A família será grata por qualquer informação que possa ajudar na localização do Brutus. O contato poderá ser feito pelo WhatsApp (41) 99873-9737, falar com Andréia.