Família pede ajuda para encontrar gatinho Jack que fugiu de casa

Na tarde desta sexta-feira, o gatinho Jack fugiu da sua casa, que fica no bairro Barigui. Jack é um frajolinha bem peludo, com olhos verdes e uma manchinha no nariz. Essa foi a primeira vez que ele saiu de casa, então apesar de ser um gatinho dócil ele também se assusta facilmente.

A dona dele é muito apegada à ele e está muito aflita com seu sumiço, seus familiares estão preocupados pois ela está na reta final de uma gravidez e por isso eles pedem a ajuda da população para encontrar o Jack.

Qualquer informação sobre o paradeiro do bichinho, entrar em contato através do WhatsApp, com Mariane no telefone (41) 99124-6794 ou com o Matheus (41) 99193-8535.