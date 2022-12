No início da noite do dia 6 de dezembro, a família do cãozinho Campero notou que ele havia sumido, na Rua Sandro Fialla, próximo ao mercado Bandeira, no bairro Tropical. Segundo Mislaine, dona do cachorrinho, seu filho está muito triste com o sumiço do amiguinho e ela acha que alguém pode ter recolhido ele, para protegê-lo dos cachorros maiores que ficam nas ruas.







Caso alguém tenha encontrado o cãozinho entrar em contato pelo número (41)98867-2232.