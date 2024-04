Família realiza vakinha para pagar tratamento de criança de 3 anos com Leucemia Linfoblástica

No último sábado, 20 de abril, a família do Augusto, de apenas 3 anos, acabou recebendo uma triste notícia. Após confirmação dos médicos, o pequeno foi diagnosticado com Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA).

Os primeiros sinais da doença apareceram quando Augusto começou a sentir dores nas pernas, fraqueza muscular e parou de andar.

A mãe explica que procurou atendimento médico quando o filho parou de andar pela primeira vez. “Os médicos falaram que a perda dos movimentos poderia ser emocional. Depois de quatro semanas seguidas levando-o ao médico, finalmente o internaram. Entretanto, o diagnosticaram com miosite viral”.

Ela também relata que um mês depois dessa situação, Augusto parou de andar novamente. “Voltamos ao médico e nem quiseram fazer exames. Continuavam a falar que ele não andava por questões emocionais. Até que finalmente procuramos atendimento no Hospital do Pequeno Príncipe e meu filho recebeu diagnóstico correto”.

Com a confirmação da LLA, Augusto iniciou a quimioterapia. De acordo com o protocolo, seriam 127 semanas realizando o tratamento, mas esse tempo pode variar por conta da imunidade dele e das plaquetas.

Augusto também está precisando de vários medicamentos, por isso sua família está realizando uma vakinha para arrecadar fundos e poder comprá-los. O montante que será arrecadado também vai ajudar nos custos de deslocamento para a realização do tratamento e alimentação.

As doações podem ser realizadas via PIX pelas seguintes chaves: 41 98522-5734 no Mercado Pago de Gustavo de Godoes Batista, e 00992987911 no Mercado Pago de Maria Eduarda Furlan Machado.

Para mais informações, entrar em contato com Gustavo pelo número (41) 99719-8325, ou com a Maria Eduarda pelo número (41) 99926-9512.