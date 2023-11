Familiares da vítima de atropelamento organizam campanha de doação de sangue para ajudá-lo

No dia 21 de novembro, Alceu Chitz foi atropelado por uma motocicleta em frente à Prefeitura de Araucária, localizada na Rua Pedro Druszcz, 111, no Centro.

Após o acidente, a vítima foi encaminhada para o Hospital do Trabalhador em Curitiba, onde precisou realizar transfusões de sangue em grande quantidade. Em decorrência disso, seus familiares e amigos estão promovendo uma campanha de doação em seu nome.

Para contribuir, basta dirigir-se ao hemocentro mais próximo e realizar a doação em nome da vítima, Alceu Chitz.

Sua doação pode salvar a vida de Alceu e de muitas outras pessoas que possam precisar. Mesmo que seu tipo sanguíneo não seja compatível com o dele, você estará contribuindo para o tratamento de outras pessoas.

A campanha está sendo divulgada nas redes sociais dos familiares e também na empresa em que seu genro, Felipe Linger, trabalha na cidade de Itajaí em Santa Catarina.

Lembrando que com o final do ano chegando, as doações de sangue diminuem e bancos precisam repor estoques. Para mais informações, acesse o site do Hemobanco: https://hemobanco.com.br/site/.