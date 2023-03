Feira de Saúde e corrida de rua do Colégio Adventista acontecem no dia 2 de abril

No domingo, 2 de abril, toda a comunidade araucariense está convidada a participar da Feira de Saúde do Colégio Adventista Araucária, que vai levar diversos serviços gratuitos para o público visitante. O evento acontecerá nas dependências do próprio colégio, localizado no Centro, das 9 às 12h. Entre os serviços estão aferição da pressão arterial, teste de glicemia (diabetes) e várias outras atividades.

Paralelamente à feira, o colégio irá realizar uma corrida de rua, que terá um percurso de 5km. A idade mínima para participar é 14 anos. As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 24, na tesouraria do colégio, localizado na rua São Vicente de Paulo, 465, Centro, mediante o pagamento da taxa de R$25.

Os três primeiros colocados das categorias Masculino e Feminino receberão premiações, sendo o primeiro R$300, o segundo R$200 e o terceiro R$100. Todos os demais competidores ganharão uma medalha de participação personalizada.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1355