Feira do Peixe Vivo contará com atividades de conscientização sobre o autismo

As Secretarias Municipais de Educação (SMED), de Cultura, Agricultura e de Meio Ambiente realizarão atividades de conscientização sobre o autismo nos dias da Feira do Peixe Vivo, com o objetivo de levar informações à população para reduzir as barreiras de atitude e de comunicação em relação à pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Além de atividades lúdicas, haverá entrega de materiais informativos, espaço para conversa, explicação sobre o atendimento educacional especializado, barraca com acomodação sensorial, jogos pedagógicos, contação de histórias, oficina de artes e clube de ciências.

Conforme a lei municipal 2820/2015, o mês de abril sempre é marcado na cidade pelo esforço para dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades, assim como a seletividade alimentar.

Em Araucária, toda a rede de saúde, tanto atenção primária como secundária, está preparada para oferecer atendimento e acompanhamento a esse público. Além disso, o município também emite carteirinha de atendimento prioritário para pessoas com diagnóstico fechado de autismo. Desta forma, as pessoas com TEA contam com o atendimento preferencial já previsto a pessoas/condições como idosos, gestantes, pessoas com deficiência, entre outros. Pessoas com autismo também contam com direito à gratuidade no TRIAR.

A 31ª edição da Feira do Peixe Vivo acontece no Parque Cachoeira entre os dias 05 e 06 de abril.