Feirão Razera Araucária contará com promoções em diversos setores da loja nesta semana

Promovendo descontos que todo mundo adora, a Razera Máquinas, concessionária autorizada da marca Stihl, está organizando o Feirão Razera nos dias 7 e 8 de outubro (sexta e sábado), com promoções imperdíveis e brindes especiais para compras acima de R$1.000. Como mimo para os clientes, nos dois dias terá chopp, comidinhas e, durante a manhã de sábado, muita música gaúcha ao vivo, para animar suas compras.



As promoções do Feirão incluem toda a linha de motobombas e geradores com 20% de desconto, lavadoras Stihl com 5% em até 10x sem juros, além de diversos outros descontos em todos os setores da loja. No Instagram, está rolando outra promoção de compre e ganhe! Basta seguir a conta @razeraaraucaria e adicionar o whatsapp da loja em seus contatos (41 99659-8750). Depois, acesse o link na bio do Instagram da loja e preencha os dados. Passos concluídos, você ganha 8 metros do novo fio de nylon Stihl.



A Razera representa a Stihl, marca reconhecida por garantir o alto padrão de qualidade e soluções inovadoras para facilitar o dia a dia dos seus clientes, e trabalha com linha completa de equipamentos para jardim, como roçadeiras, produtos voltados à agricultura, com motocultivadores de vários modelos, e produtos para casa, como fogões a lenha, lavadoras domésticas e industriais, copos stanley, entre muitos outros.



Além do atendimento que só a Razera oferece, onde a equipe da loja faz questão de mostrar e explicar os detalhes das mercadorias, o cliente ainda sai com o produto em mãos, sabendo da procedência do equipamento que foi adquirido e da garantia oferecida.



A Razera Máquinas fica na Rodovia do Xisto, 5704 – Tindiquera. O atendimento é feito pelo telefone (41) 3607-0373 e Whatsapp (41) 41 99650-8750. Você também pode acompanhar a loja pelo Instagram (@razeraaraucaria). O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

