Feliz e abençoado 2023

Um ano novo se descortina no horizonte de nossa existência e, com ele, nascem tantos sonhos, projetos, desejos, que, se espalham e se manifestam nos abraços e nos apertos de mão. Compartilhamos com os familiares, com os amigos, com tanta gente que se relaciona conosco, augúrios de um ano diferente, cheio de realizações. E isso realmente faz uma grande diferença, porque desperta em cada um de nós, sentimentos de autoestima e de possibilidades de algo bem melhor do que foi no passado. Como é importante essa interação, onde cruzamos os nossos sonhos, pois, na verdade, não somos seres isolados, pelo contrário, as nossas realizações se unem às dos outros e projetam um futuro mais fraterno. Quando abraçamos o outro, partilhando com ele uma série de palavras animadoras e incentivadoras, estamos no fundo desejando esse bem estar para nós mesmos. É maravilhosa essa troca de intenções, pois, nos coloca em movimento e nos faz crer que juntos poderemos construir um mundo melhor.







Cada ano que surge é como se fosse um novo renascer em nossa vida, não importa quantos anos já tenhamos vivido. É como se por instantes voltássemos a ser crianças, ou jovens, cheios de sonhos e projetos. E isso nos faz rejuvenescer, não importando a nossa idade. Nos renovamos e ajudamos a liberar no outro, tantos desejos que talvez ainda não se realizaram ao longo da sua existência. Que bom, mas que bom mesmo, que temos essa oportunidade de sempre recomeçar. De crer que tanta coisa que sonhamos e ainda não realizamos, poderá finalmente se concretizar no novo ano que apenas está começando. Sabemos que muito daquilo que auguramos, com certeza, não realizaremos, mas, o simples fato de crer na possibilidade, nos desperta para um horizonte amplo e nos coloca na dinâmica da vida sempre mais plena.

Com certeza, o sonho verdadeiro é aquele que sonhamos juntos, afinal, somos seres sociais, e, nós nos realizamos no encontro com o outro. Sozinho não somos ninguém, e, necessitamos da parceria do outro, da ajuda do próximo, do seu incentivo, das suas palavras e daquilo que juntos poderemos realizar. Ano Novo nos remete a um jeito novo de ser, ou seja, menos egoísta, menos individualista, menos ganancioso, e, mais social, preocupado com o outro. A verdadeira realização dos nossos projetos, se concretiza na medida em que amamos, nos abrimos às necessidades do próximo, quando partilhamos o que somos e temos. Ninguém é feliz pensando somente em si mesmo, naquilo que lhe traz vantagens, em detrimento do outro. A minha felicidade só é verdadeiramente plena, quando dividida, partilhada, focada em equipe, na parceria, naquilo que é bom para todos e não somente para mim.

Desejar um feliz ano novo, é no fundo abrir o coração para a vida que se realiza plenamente no encontro. Na medida em que eu ajudo o outro a ser feliz, a ser melhor, sendo solidário, levando uma palavra amiga, essa atitude volta para mim, em forma de bençãos e de graças. Formamos um corpo, onde todos somos importantes e nos realizamos, na medida em que interagimos, ajudamos, comungamos ideais, lutamos pelos mesmos objetivos. No fundo, tudo deve convergir para sermos instrumentos que colaboram na construção de um mundo melhor. Que neste ano possamos amar mais, ajudar mais, servir mais, como construtores de um novo amanhecer. Feliz 2023.