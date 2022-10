A primeira semana de novembro promete temperaturas amenas e tempo nublado. Nesta segunda-feira (31), a temperatura máxima é de 23º e já chove na região. Na terça-feira, o dia amanhece com 7º e alcança somente 11º durante o dia, com probabilidade de chuva durante todo o dia. Na quarta de finados as temperaturas não fogem da média. A mínima é de 8º e máxima de 14º.