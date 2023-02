Festa de aniversário de Araucária movimenta o Parque Cachoeira no final de semana

Araucária vai promover neste final de semana uma festa em alusão aos 133 anos do Município. O evento acontece no Parque Cachoeira e tem início nesta sexta-feira, 10 de fevereiro, segue no sábado (11) e termina no domingo (12). No primeiro dia os trabalhos começam às 18 e seguem até às 23h. No segundo começa às 10h e vai até às 22h e no terceiro dia das 10h às 21h.

A festa é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) com o apoio de diversas outras pastas. O evento contará com shows de artistas locais, apresentações folclóricas, feira de artesanato e de produtos coloniais, praça de alimentação e outros estandes. Serão dois pavilhões montados, sendo um para os food trucks e outro para a feira. Além disso, o público poderá acompanhar shows de artistas conhecidos no município.

Já no sábado os pavilhões serão abertos às 10h e o parque contará com atrações culturais. Às 14h haverá a abertura oficial do evento de aniversário, com a distribuição de cinco mil cupcakes ao público presente. Também nesse dia grupos folclóricos farão apresentações e no período noturno mais artistas locais se apresentarão no palco. No domingo a festa tem início às 10h, sendo que o encerramento está marcado para às 21h.

Também nos três dias de festa, O Popular estará com um estande na festa, onde faremos o sorteio de diversos brindes. Haverá ainda a exposição de dois simuladores para que os presentes possam brincar.

Ainda dentro da programação de aniversário, a Prefeitura promoverá um passeio ciclístico no dia 11 de fevereiro (sábado) com concentração às 8h30 e saída às 9 horas do Parque Cachoeira. A atividade conta com a organização da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL). Não é necessário fazer inscrição antecipada. O percurso total do passeio deve chegar a 10km e os participantes contarão com carro de apoio e escolta. É recomendado que os ciclistas utilizem os equipamentos de proteção.

Nos três dias de festa ainda haverá uma exposição de carros antigos no Parque. São esperados mais de 100 veículos no local. No geral, são veículos com mais de 30 anos, além duas kombis que são consideradas raridade.