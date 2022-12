Festa de Natal do Tropical atraiu cerca de 700 pessoas

Gratidão é a palavra que os organizadores da festa de Natal do Tropical utilizaram para descrever o evento, realizado no sábado (17/12). Segundo eles, após uma pandemia que causou tanta tristeza, a meta de proporcionar um pouquinho de alegria para o coração das pessoas foi alcançada com sucesso. A festa reuniu cerca de 700 pessoas e aconteceu no campo do bairro.







As crianças se divertiram muito na cama elástica e nas recreações que foram organizadas por voluntários. Teve distribuição de cachorro-quente, pipoca, algodão doce, geladinho, tudo à vontade. O Papai Noel trouxe presentes e docinhos para as crianças e teve até uma gincana e um campeonato de embaixadinhas. O vencedor foi o jovem Andrey Cristiano, de 14 anos, que fez 252 embaixadinhas.

“Temos certeza que conseguimos atingir nosso objetivo. Somos gratos a todos que contribuíram para que esse evento acontecesse. Aos que doaram em dinheiro, aos que doaram tempo, nossos mais sinceros agradecimentos. A festa estava linda e ano que vem vai ser muito mais. Desejamos um Feliz Natal e um Ano Novo abençoado para todos”, disse Patrícia Soares, presidente da associação de moradores do Tropical.