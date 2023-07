Festa Julina do Marista Sagrado celebra cultura e tradição de Araucária

Cerca de 3 mil pessoas passaram pelo tradicional arraiá do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus no último sábado, 8 de julho. O evento que reuniu a comunidade escolar em uma festa animada contou com apresentações artísticas, comidas típicas, brincadeiras e a participação do CTG Gaúcho. Com atrações para todas as idades, no arrasta-pé não podia faltar a tradicional quadrilha, apresentada pela 3ª Série do Ensino Médio, que fez todo mundo dançar.

Os jovens apresentaram um teatro, encenando um casamento pra lá de diferente. As demais turmas também se dedicaram aos ensaios e garantiram aos espectadores um verdadeiro show de talento. Sem contar o estilo, onde cada estudante investiu em looks caipiras dignos de várias fotos nos espaços instagramáveis do colégio.

Durante o dia da festa, food trucks e barraquinhas vendiam os pratos típicos que fazem sucesso nesta época do ano. Tinha opções deliciosas como canjica, milho cozido, quentão, pizza, pipoca, pastel, doces e muitas outras, que foram apreciadas pelas famílias Maristas. Além disso, os espaços de recreação com brindes garantiram a diversão de crianças e adultos. A pescaria é sempre a opção mais concorrida da Festa Julina Marista, e nesta edição não foi diferente. Quem participava da gincana e pescava o prêmio saia com um sorriso estampado no rosto. Nas barraquinhas do “acerte o alvo”, “acerte a lata” e “Boca do palhaço”, o que não faltou foi comemoração de quem atingia o objetivo.

Quadrilha da 3ª série do ensino médio colocou todos pra dançar (1).

Corrente do bem

A entrega das doações para a Campanha Solidária foi um dos pontos altos do festerê. Desde a fundação do Instituto Marista, há mais de 200 anos, a solidariedade está presente no seu fazer diário. Logo, para mobilizar as famílias, quem precisava de ingressos extras para curtir a festa, podia pagar meia ao doar alimentos perecíveis na bilheteria do evento.

Passeando entre brincadeiras, apresentações e pausas para o lanche, a alegria entre as famílias e os estudantes foi contagiante. Para Fabiane Grutzmacher de Paulo, diretora do Marista Sagrado, celebrar esta festa popular brasileira, presente de norte a sul do país, e que também reflete com vivacidade aspectos culturais regionais, junto dos estudantes e suas famílias, é uma alegria.

“Momentos como este, junto à nossa comunidade, oportunizam a vivência de nossos valores e nutrem a nossa missão educativa Marista. Além de fortalecermos nossos laços e o espírito de família, aspectos essenciais e diferenciais na educação das crianças e jovens. E em 2023, a Festa Julina Marista tem um significado ainda mais especial, pois comemoramos 95 anos do nosso colégio no município de Araucária, dos quais cinco já são de presença Marista. Viva São João! E viva o Marista Sagrado”, finaliza Fabiane.

As famílias se divertiram muito com todas as atrações do arraiá.

Fotos: Divulgação

Edição n.º 1371.