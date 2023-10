Festas divertiram as crianças em várias comunidades de Araucária

Cerca de 600 crianças participaram da festa organizada pelo Jatobá FC, que aconteceu no sábado (14/10), no campo da comunidade. Foi um dia de muita diversão, com direito a jogos de futebol com times convidados, brincadeiras e os pequeninos também ganharam cachorro-quente, balas e refrigerantes. “Ficamos tensos porque a festa já tinha sido adiada por causa das chuvas e neste sábado que passou o tempo também não estava muito firme, mas graças a Deus deu tudo certo e foi um evento maravilhoso, de longe, o melhor que já tivemos. Agradecemos a todos que nos ajudaram e também ao Poly Som, que tornou o dia ainda mais divertido”, comentou Luiz Tavares, um dos dirigentes do Jatobá.

No domingo (15) foi a vez da associação de moradores da Vila Arvoredo II receber a criançada em uma super festa, que reuniu cerca de 300 participantes. O evento contou com apoio de diversas empresas, entre elas a VKR Empreendimentos, que doou todas as medalhas que foram entregues aos participantes da Maratona da Superação, atividade esportiva que foi coordenada pelo paratleta olímpico de Araucária, Alex Witkovski. “Esta foi a segunda edição da nossa maratona, a primeira foi em 2019, e as crianças se divertiram muito. Também tivemos a presença da Mulher Maravilha, representada pela Dirce, que levou ainda mais alegria para as crianças. “Agradecemos a colaboração de todos que nos ajudaram a tornar este evento possível”, disse a líder comunitária Laureni Vicente.

Mais festas

No dia 12 de outubro a ONG Projeto Seja Luz levou 36 crianças da associação do bairro Iguatemi para assistir ao show “Tumbalelê”, com apresentação da banda Tupi Pererê. O espetáculo foi realizado no Teatro Fernanda Montenegro, localizado no Shopping Batel, em Curitiba. Os pequeninos ficaram apaixonados pelo passeio e se divertiram pra valer. Nos dias 14 e 15/10 foi a vez da ONG Projeto Seja Luz visitar as crianças do Iguatemi e levar muitas brincadeiras e diversão. Teve palhaços, entrega de doces e muitas brincadeiras.

“É fundamental agradecer aos voluntários que dedicaram seu tempo e seu amor para divertir nossas crianças. Meu respeito e minha admiração vão além das palavras”, declarou Jéssica Pelosi, presidente da associação.

