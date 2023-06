Festival de Arte e Gastronomia de Araucária está quase chegando

Começa na próxima quarta-feira, 21 de junho, o VI Festival de Arte e Gastronomia de Araucária, que nesta edição terá a participação de 13 estabelecimentos servindo suas receitas criadas exclusivamente para o evento. O público poderá se deliciar e ainda votar nas melhores receitas que serão preparadas pelo Armazém 39, Boteco Araucária, Boteko do Tico, Brejas e Birras Pub, Di Piallato Gelateria, Pizzaria Doney, kilden Bier, Adega Primatiello, Pizza Hot e Petiscaria, Porks, Rockers Moto Burger, Rookie Hamburgueria e Yes Burger Now.

O festival também já selecionou os artistas que participarão desta edição. No Circuito Oficial, onde os participantes serão escolhidos pelos estabelecimentos participantes, estão a Banda Asteris, Aurélio Carvalho, Boris MC, Califórnia Clipper, Thiago Sousa, Folk You, Frida Gonna Freak, Groselha Groove, Marquinhos Prado, Sergio e Ariel, Three for Song.

No Circuito Alternativo, onde a programação é definida pela produção do evento, estão o Artilheiro QNG, Douglas Roberto, Douglas Silva, Duo Brasiles, Jhonny Castro, Poeta Diva Ganjah, Tiago Filetto, The Ex Files.

Alguns artistas ainda foram convidados a compor a programação, são eles: Cindy de Carlos, Douglas de Jesus, Gilmara Ribeiro, Gil Vandal, Jacqueline Carteri (in memoriam) e Paula Freitas.

O Festival é realizado pelos estabelecimentos participantes e produzido pela Casa Eliseu Voronkoff. Para saber mais sobre o evento basta seguir suas redes: VI Festival de Arte e Gastronomia de Araucária no Facebook e @festivaldearteegastronomia no Instagram.

Foto: Carlos Poly.

Edição n. 1367