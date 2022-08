Festival de futsal das escolinhas da AFFA e Projeto Vencer foi um sucesso e recebeu elogios dos pais

O domingo, 21 de agosto, foi de muito futebol e diversão para os garotos das escolinhas da AFFA e do Projeto Vencer. Eles participaram de um festival de futsal no CAIC, bairro Capela Velha, e mostraram que são bons de bola. A competição reuniu as equipes AFFA Arena, AFFA Adventista, AFFA Centro e Projeto Vencer.

Os pais elogiaram o desempenho e o espírito de competitividade sadia e agradeceram aos organizadores pela oportunidade dada aos filhos. “Queria deixar aqui minha admiração ao menino Léo, minha vontade era abraçar ele de tanta fofura pela bravura que buscava a bola. E o goleiro Lorenzo, me emocionei vendo-o tentar se manter firme mesmo com a mão doendo. Eu e minha filha estávamos segurando a emoção pra não chorar, eles foram corajosos de mais. Parabéns!”, disse uma mãe. Acompanhe mais alguns depoimentos:

“O Léo ficou bem contente com a experiência e mesmo sendo competitivo, apesar do resultado, o sentimento que ele teve foi de companheirismo e garra. É uma benção esse time e que venham mais festivais. Toda experiência é válida”.

“O Davi saiu feliz também. É importante que eles entendam que acima de tudo o valor está na participação e colaboração, todos buscando os mesmos objetivos”.

“Obrigada AFFA por proporcionar a oportunidade de as crianças competirem. Mesmo perdendo, faz parte e eles precisam aprender. Foi uma experiência maravilhosa para os pequenos que ainda não conheciam uma competição”.