Fevereiro terá matinê de Carnaval e outras atrações na Casa Eliseu Voronkoff

O Centro Cultural, que fica na cidade de Araucária, já deu início as aulas de seus cursos permanentes e começa agora com a sua programação artística. Nada melhor para aquecer os tambores que uma boa matinê de Carnaval. E é o que a Casa Eliseu Voronkoff promete para a terça-feira, dia 13 de fevereiro, a partir das 15h. A bagunça será comandada pelo Alecrim – Show Infantil, projeto da musicista Ana Sandrine, seu filho Antônio e que dessa vez ganharam o acompanhamento de uma banda. Os ingressos já podem ser adquiridos no site do espaço, em: https://www.casaeliseuvoronkoff.com.br/eventos

De 08 de fevereiro a 08 de março será possível visitar a exposição Da Rua Para Casa, do artista visual, videomaker e rapper Gil Vandal, que também é o responsável pelo Coletivo de Hip Hop Nóis por Nóis. Gil traz a arte das ruas para as telas e algumas das obras estarão à venda.

E no dia 16, às 19h, acontece a Roda de Conversa Auto Expressão e criatividade: abrindo os canais do sentir, com a terapeuta integrativa e arteterapeuta, Débbora Costta. O evento é gratuito e para garantir a participação basta entrar em contato pelo Whatsapp 41 99540 5189.

A Casa ainda promete muitos eventos para o ano, entre eles uma mostra de filmes, em parceria com o Cineclube Gengibirra, a III Mostra Casa Eliseu Voronkoff, que acontece dentro da programação do FRINGE, no Festival de Teatro de Curitiba e uma ação de aperfeiçoamento técnico para a equipe do espaço e integrantes de seu Núcleo de Pesquisa Teatral, com um grande nome da cena mundial.

Casa Eliseu Voronkoff – Rua Julieta Vidal Ozório, 413, Centro Araucária. Contato: 41 3031 5355 – 41 99850 6246

Serviço

Bloquinho de Carnaval da Casa Eliseu Voronkoff

13 de fevereiro, 15h

Ingressos: R$20,00 e R$10,00

Disponíveis, em: www.casaeliseuvoronkoff.com.br/eventos

Exposição Da Rua Para Casa, de Gil Vandal

De 08 de fevereiro a 08 de março

Entrada gratuita

Roda de Conversa Autoexpressão e criatividade: abrindo os canais do sentir, com Débbora Costta

16 de fevereiro, 19h

Inscrições: WhatsApp 41 99540 5189

VICTÓRIA MALINOWSKI / Edição n.º 1401