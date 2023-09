Final da Primeirona do futebol de Araucária será transmitida ao vivo pelo O Popular

Pela primeira vez na história do esporte amador araucariense a grande final da principal competição de futebol do Município será transmitida ao vivo para toda a cidade. Exatamente! Neste ano de 2023 a partida que definirá o campeão da Primeira Divisão adulta do Campeonato Municipal de Futebol Amador será levada aos lares de mais de 150 mil araucarienses que tiverem ao alcance de suas mãos um celular com acesso à internet.

A transmissão da final da primeirona é uma promoção do Jornal O Popular e da Liga Desportiva de Araucária (LDA) e contará com o apoio de diversos parceiros que abraçaram a ideia de dar ao futebol amador araucariense a visibilidade que ele merece.

O jogo que definirá o campeão da Primeirona está marcado para 8 de outubro, às 15, no Estádio Emílio Gunha. Quatro times disputam neste final de semana o direito de protagonizar o espetáculo: Três Jardins, Contenda, Jatobá e Grêmio.

Para levar aos olhos da população araucariense a final da Primeirona, O Popular firmou uma parceria com a Take 11, que ficará responsável pela captação das imagens e organização técnica da transmissão. Com o DNA araucariense como O Popular, a Take 11 já tem longa experiência nesse tipo de projeto, o que garantirá que os amantes do futebol tenham ao alcance dos olhos, imagens e áudio de alta qualidade.

A narração da grande final ficará a cargo de Barbosa Filho, os comentários serão de Daniel Kochmann, dentre outros convidados. Cinco câmeras instaladas em diversos pontos do campo garantirão que os telespectadores não percam nenhum lance da partida. Para proporcionar uma experiência inesquecível aos araucarienses, um drone captará imagens aéreas da partida e da torcida que for ao Emílio Gunha.

Parceiros

Como todo projeto vencedor, a transmissão da final da Primeirona contará com o apoio de empresas que – assim como O Popular – acreditam no esporte araucariense. São elas: VKR Empreendimentos, Móveis Kujawa, Baleia Terraplanagem, Icea Estofados, Med Prev, LC Soldas, Fada Madrinha Esportes, Mundolar e Conectsul.

Idealizador do projeto de transmissão da partida decisiva da Primeirona, o jornal O Popular trabalha já há várias semanas para que a final do campeonato marque o início de uma nova era para o esporte amador araucariense. “Há 25 anos, O Popular prioriza o acompanhamento do esporte araucariense, não importa qual seja a modalidade. E, com certeza, poder levar à comunidade de nossa cidade a final do campeonato de futebol local inaugura um novo momento desse protagonismo que queremos dar aos nossos talentos. Só temos a agradecer aos parceiros desse projeto e estamos confiantes de que a população vai curtir muito essa partida”, afirma Waldiclei Barboza, sócio de O Popular.

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), também é uma das principais apoiadoras desse projeto de eternizar a Primeirona 2023. Gestora do Estádio Emílio Gunha, a pasta está responsável por fornecer parte da infraestrutura que abrigará as equipes de transmissão da partida. “Tanto o prefeito Hissam, quanto o secretário de Esporte Fabiano Leite e o Paulista foram entusiastas desse projeto e só temos a agradecer essa parceria”, acrescenta Waldiclei

Onde assistir?

A final da Primeirona será transmitida ao vivo pelas páginas do O Popular no Facebook (www.facebook/opopulapr) e no Youtube (@jornalopopulardoparana).

Edição n.º 1382