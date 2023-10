Final da Primeirona terá céu claro e máxima de 24°

Será que São Pedro ficou de bom humor? Esse final de semana, de acordo com a previsão do SIMEPAR, não terá chuva e o céu ficará claro.

Nesta sexta-feira (20/10) tem muitas nuvens, e a temperatura ainda está um pouco fria. Com a mínima em 13° e a máxima em 19°, com as rajadas chegando a 30 km/h.

No sábado (21/10) finalmente as nuvens irão embora, e o céu ficará limpo. A mínima vai para 12° e a máxima aumenta para 22°, assim como a ventania que aumentou para 36 km/h.

No domingo (22/10) o jornal O Popular irá realizar uma grande transmissão ao vivo da Final da Primeirona, às 14h30. O jogo já tinha sido adiado anteriormente devido ao tempo ruim, mas dessa vez a sorte está ao nosso lado. A mínima continuará em 12°, e a máxima vai para 24°, com os ventos não passando de 37 km/h.

Não se esqueça de deixar marcado na agenda, a transmissão ao vivo irá ocorrer às 14h30 desse domingo, 22 de outubro. Mais informações no Instagram ou no Facebook do jornal O Popular.