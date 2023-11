Final de novembro terá dias de muita chuva

De acordo com a previsão do SIMEPAR, a semana que encerra novembro será chuvosa, com probabilidade de ocorrência de chuva de 96%. Porém na quinta-feira (30/11), último dia do mês, o céu estará claro e sem sinal de chuva.

Nesta segunda-feira (27), o tempo está parcialmente nublado e com pancadas de chuva, onde a precipitação acumulada será de 3 8 mm. A mínima é de 16°C e a máxima de 24°C, com a ventania chegando a 32 km/h.

A terça-feira (28) será apenas de chuva, com a precipitação acumulada de 19.1 mm. A mínima será de 17°C e a máxima de 23°C, com os ventos não passando de 33 km/h.

Na quarta-feira (29), com o tempo parcialmente nublado e com pancadas de chuva, a mínima será de 18°C e a máxima de 26°C. A precipitação acumulada será de 8.8 mm, e as rajadas de vento caem para 31 km/h.

Na quinta-feira não terá sinal de chuva, e a temperatura permanece a mesma, com a mínima de 18°C e a máxima de 26°C. A ventania não passa de 32 km/h.

Foto: Arquivo O Popular