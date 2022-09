Durante esta quinta e sexta-feira, as temperaturas na cidade sobem, com máximas chegando até 26ºC na sexta. Já no sábado, a temperatura cai novamente, com mínima de 6ºC e máxima de 15ºC, com grande probabilidade de chuva. Para encerrar o final de semana, domingo amanhece com 7ºC, chegando aos 16ºC durante o dia, com céu nublado, mas sem probabilidade de chuvas.

Foto – divulgação

Texto: Redação