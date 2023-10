Final de semana em Araucária será de tempo nublado

O tempo está uma verdadeira montanha russa, com a temperatura caindo e subindo frequentemente. De acordo com a previsão do SIMEPAR, esse final de semana a temperatura irá aumentar e não terá sinal de chuva, mas isso só se aplica para o sábado (14/10) e domingo (15).

Nesta sexta-feira, 13, conhecido como o dia do azar, o tempo complementará essa superstição com um dia emburrado, parcialmente nublado e com pancadas de chuva. A mínima é de 11° e a máxima de 13°, com as rajadas de vento chegando a 44 km/h. Com probabilidade de chuva de 95%, a precipitação acumulada será de 9.5 mm.

No sábado, como dito anteriormente, a chuva não aparecerá, e o sol também não, deixando assim o tempo nublado. A mínima permanece com 11° e a máxima aumenta para 15°. A ventania não terá uma mudança brusca, caindo apenas para 42 km/h.

No domingo o céu ficará com muitas nuvens. A mínima vai para 12° e a máxima aumenta novamente, dessa vez para 19°. Os ventos não passam de 39 km/h.