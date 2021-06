Final de semana será de baixas temperaturas

Foto: Marco Charneski

Para quem esperava um fim de semana de temperaturas mais altas e sol, as notícias não são tão animadoras. De acordo com a previsão do Simepar, os próximos dias em Araucária serão gelados e até mesmo chuvosos. Apesar do temporal esperado para o sábado, 19 de junho, os dias seguirão secos, agravando ainda mais a crise hídrica enfrentada pelo Estado desde 2020.

Nesta quinta-feira, 17 de junho, o tempo permanece nublado até o fim do dia. A máxima não passa dos 13ºC, sem nenhuma probabilidade de chuva. A sexta-feira, 18, também será de muitas nuvens. A mínima começa na casa dos 10ºC, alcançando os 15ºC com o passar das horas. Não haverá chances de temporais.

O clima muda mesmo no sábado, 19, quando as chuvas finalmente resolvem aparecer. Mínima prevista de 11ºC e máxima 13ºC. Contrariando as expectativas, o domingo, 20, promete ser ensolarado. Apesar do sol, os termômetros não sobem muito. Pela manhã a mínima ficará nos 8ºC, durante a tarde a máxima se aproxima dos 16ºC.