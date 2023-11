Final de semana será marcado por muita chuva e tempo poderá esfriar

De acordo com o SIMEPAR, neste final de semana a previsão do tempo marca muita chuva e temperaturas caindo. Esta sexta-feira, 17 de novembro, é de muitas nuvens e não há sinal de chuva. A mínima é de 19°C e a máxima de 30°C, enquanto os ventos atingem 54 km/h.

No sábado, 18 de novembro, o céu estará parcialmente nublado e com pancadas de chuva, com probabilidade de 98%, a precipitação acumulada será de 12.0 mm. A temperatura terá pouca diferença do dia anterior, a mínima será de 18°C e a máxima de 29°C. A ventania pode chegar a 67 km/h.

No domingo, 19 de novembro, a previsão marca muita chuva e as temperaturas caem consideravelmente. A mínima vai para 17°C e a máxima para 20°C. Enquanto a temperatura cai, a chuva aumenta de maneira drástica, com probabilidade de 98%, a precipitação acumulada atingirá 31.9 mm e os ventos vão para 38 km/h.

Foto: Arquivo O Popular