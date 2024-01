Final feliz: criança que perdeu brinquedo no ônibus ganha novo “Om Nom” e família agradece

Na última terça-feira, 16 de janeiro, uma menina de 4 anos acabou perdendo seu brinquedo no ônibus Linhão 1 sentido Vila Angélica. A Ana Lua tem autismo e era muito apegada ao bichinho chamado como “Om Nom”.

De acordo com a mãe da pequena, o brinquedo, que é do personagem do jogo “Cup The Rope”, era de uma edição limitada do McDonald’s, e no momento não conseguiria um igual para dar para a Ana.

A mãe dela explica que acabou perdendo o brinquedo quando estavam voltando da equoterapia que a pequena faz no centro hípico. “No meio do caminho ela acabou dormindo no meu colo e não percebi que ela havia deixado o brinquedo cair no banco. Então me levantei, saí do ônibus e não me dei conta que o bichinho havia caído”.

Felizmente, nesta quarta-feira, 17 de janeiro, a Ana Lua acabou ganhando dois Om Nom de leitores do jornal O Popular, que leram a história dela e se sensibilizaram com a situação.

“Agradeço ao jornal O Popular por ajudar minha pequena. Também só tenho a agradecer a cada um que compartilhou, e as pessoas que se sensibilizaram com a Ana. Eu não tenho palavras para demonstrar a minha gratidão, obrigada de coração”, a mãe da Ana Lua se emociona.