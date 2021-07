Fique atento às datas das pré e Conferência de Assistência Social

Começou na quarta-feira, 21 de julho, as pré-conferências da Conferência Municipal de Assistência Social. Profissionais da rede de assistência social do município estão divulgando um formulário online para que usuários do Sistema Único de Assistência Social (CLIQUE AQUI) estejam envolvidos no processo. A participação nesse momento é imprescindível para quem quiser participar da Conferência Municipal. O tema deste ano é Assistência social: direito do povo e dever do estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social.

Toda população pode e deve participar desses encontros que debatem e auxiliam a criação de políticas públicas mais efetivas e resolutivas para a sociedade. Dia 20 de julho ocorrerá a pré-conferência específica para os profissionais do SUAS (por meio de salas virtuais – *ver QR Codes nas fotos da matéria) e dia 06 de agosto acontece a oportunidade para organizações sociais participarem da preparação para a Conferência Municipal de Assistência Social. A Conferência Municipal de Assistência Social ocorrerá entre os dias 26 e 27 de agosto e também ocorrerá on-line.

Texto: PMA