Iéstes fiscal do meio ambiente quando non multon, dom umas mijada na gente que non sabemo onde ponhar cara. Parece que tudo sendo pruibido e o que non sendo ieles vivem arumando história pra proibir!! Vem com aquelas cara feia, fechada e tudo cheio de razon como que se mandasse no Mundo! Dizem que todo fiscal do meio ambiente é ateu, é contra a fé, porque a fé remove montanhas e eles são contra. Eles dizem que conhecem de tudo, tudo que é bicho, tudo que é planta e son os senhor das verdade, por iésto sempre don estas mijada na gente. Outro dia aconteceu que com a ventania o Pinhero Velho non resistiu a acabô caindo!! Doeu no coraçón, desde criancinha ieu trepava naquele pinheiro, hoje em dia ieu non trepo mais, tronco tava mais grosso que o seu madruga!! Quanto peido fedido ieu soltando depois de comer os pinhon daquele pinheiro! Notro dia caminhonetona do meio ambiente se achegando no porton de casa, desceu fiscal com bloquinho de multa na mon e já vindo querendo tascar uma multa daquelas!!! E vá tentar explicar pra esta gente que non foi iéu que derrubando pinheiro, foi a natureza, porque a natureza sendo assim, quanto mais velho vai ficando mais as coisa von caindo!! Mas non teve jeito!!! Ieu teve que levar o fiscal lá no meio do mato pra ver o pinheiro caído, fumo passando pelas árve no carero até o pinheiro, Fiscal zoiando e dizendo que non tem jeito, vai ter que lascar multa pesada!! Quando iéle estando escrevendo, non sendo que a cara, pescoço, os braço começarom a ficar vermelho?? Iele enton zoiando aquilo ficô meio assustado e foi preguntando se ieu sabendo que sendo aquilo!!! Claro que ieu sabendo!!! Sendo bugrero!!! Ton estudado, tom sabedor das coisa, que non sabe que quando passa pelo pé de bugre tem que pedir licença?? Se non dá bugrero? Home enton preguntando como que sara, ah ieu enton contando que se iele fizer acordo e non der multa ieu sabendo de um santo remédio que curando!!! Home pensô, pensô!!! Rasgou multa e mandou iéu falar!! Ieu enton contando que melhor remédio pra bugrero sendo urina humana, e pra passar na hora iéu podendo mijar nas parte afetada. Home concordando!!! E foi ieu lá mijando nos braço do home, no pescoço, na cara!!! Home foi embora tudo mijado!!! Bem, se urina servindo pra curar bugrero iésto ieu non sabendo, mais que pelo menos ieu se vingando das mijada que já levando ah, iesto iéu se vingando!!!