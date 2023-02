Físico, mental e espiritual

O homem é um ser completo dotado de físico, mente e espírito. Sobre corpo físico tudo é estudado por especialistas visando prolongar nossa existência terrena e como o conhecimento é baseado em experiência e observação não há lugar para curiosos e leigos, sendo área inclusive campo de domínio dos estudos da ciência médica. No mundo cibernético é comparável ao hardware dos computadores, que é como são conhecidos a parte física da eletrônica.

Nossa mente é tudo aquilo que processa nossa vivencia neste mundo desde o primeiro ar colocado para dentro até o ultimo ar jogado para fora. No computador dizemos software aquilo que não é físico e onde se rodam os programas, isto é, a parte animada do negócio. Pode parecer simplista mas existe muita confusão mental por confundir esta atividade tão essencial ao correto funcionamento do ser humano quando descamba para o lado emocional. Somos dotados de inúmeros sensores em nosso corpo físico e isto gera milhares de experiências sensoriais que mal compreendidas ou interpretadas compromete o correto funcionamento da mente ocasionando um desequilíbrio emocional que nessa altura afeta tudo.

Espírito vem do ato de respirar, troca entre elementos externos e internos do ar. Dizemos fulano é espirituoso, quando manifesta alegria, criatividade e presença cheia de vida. Se for negativista, maldoso e até depressivo dizemos que é um espirito de porco.

Na cibernética a espiritualidade é comparável com a internet ou rede mundial de computadores, portanto um computador necessita do outro para se conectar e ter melhor resultado, assim como o homem precisa do outro para exercer sua espiritualidade como já ensinava o mestre: amai o próximo como a ti mesmo, senão vira tudo verborreia.