Fisiculturista araucariense ficou no Top3 do Troféu Curitiba 2023

O atleta Fernando Trentin representou com excelência a cidade de Araucária no Troféu Curitiba 2023 de Fisiculturismo, realizado no último dia 12 de março. O campeonato, organizado pela IFBB Paraná, teve como palco o Centro de Eventos Positivo, e aconteceu paralelamente à Feira Expo Fitness Brasil 2023. Fernando foi muito bem e ficou no Top3 da categoria Culturismo Master.

Ele é profissional de Educação Física há 18 anos, hoje atua na Academia Body Fitness como personal trainer e se dedica ao Fisiculturismo desde 2010, nos bastidores e na preparação de atletas e também como atleta competidor desde 2018, quando foi premiado Top3 do Estreantes e Paranaense.

“Cada competição é uma nova experiência, sempre muito graticante! Este ano contei com o apoio de muitas pessoas, entre elas o coach Jato Barros, a nutricionista Karen Fuhrmann e o nutrólogo Dr. Diogo Dias, sem falar no apoio dos meus alunos, amigos e familiares. Foi fantástico e muito intenso!”, disse Trentin, lembrando ainda que como todo atleta amador é muito importante receber o apoio de patrocinadores. “O esporte nem sempre recebe a divulgação adequada, mas tem ganhado bastante espaço nas mídias sociais e está caindo no gosto das pessoas”, observa.

O treinador ainda acrescenta que já está planejando e se preparando para o próximo desafio, que será o Campeonato Paranaense 2023, previsto para junho desse ano.

Edição n. 1355