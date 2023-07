Fisiculturistas araucarienses conquistam Top 2 e Top 5 no Paranaense

Leandro Marcelo Zabunov representou o fisiculturismo araucariense na sua pri­meira competição e ficou entre os cinco melhores no Campeonato Paranaense da IFBB, na categoria Classic Physique. No sábado (24/06) ele participou do Campeonato Estreantes da IFBB e ficou em 2º lugar, conquistando vaga para disputar o Paranaense, que foi realizado no dia seguinte (25).

As duas competições aconteceram no Ópera Hall, em Santa Felicidade/Curitiba. “Disputei com 18 físicos no Estreantes e fui classificado para o Paranaense, onde fiquei no Top 5 e garanti vaga para competir no Brasileiro”, comemorou o atleta.

Já Viviane tinha vaga garantida no Paranaense, por ter participado de campeonatos anteriores, ela ficou no Top 5 do Paranaense, na categoria Bikini e também conquistou vaga para o Brasileiro. O fisiculturista Sérgio, que já havia participado de competições anteriores e conquistado vaga para o Paranaense, foi Top 6 na categoria Men’s Physique.

Os atletas treinam na academia Body Fitness, mas fazem a preparação para as competições na Avila’s Gym, que os patrocina, com o coach Fernando Trentin.

