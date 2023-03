Fisiculturistas de Araucária se destacaram no Troféu Larissa Cunha

Os fisiculturistas da academia Dont Stop, Lívia Maria Dondalski, Andriel Rodrigues da Rosa e Juliana Giselle Alves, brilharam em suas apresentações no Troféu Larissa Cunha, realizado no dia 18 de março, em Curitiba. Lívia subiu na categoria Glamour, onde ficou no Top 1 e Overal, na categoria Bikini ficou no Top 4 e na Sport Model foi Top 2. “Já fui Top 3 do Sul Americano e agora faço parte do time Team Netinho Santos, de Santa Catarina. Sou muito grata ao Daniel Moreira, que me acompanhou até o SulAmericano em 2022 e aos meus atuais preparadores Amanda Backes, Leandro Soares, Netinho Santos e Amaro Velasco”, disse a atleta.

Andriel competiu na categoria Men Performance e foi Top 1. Ele tem como treinador o Leandro Soares e o Coach é Netinho Santos. Ele conta que aos 17 anos começou a treinar, mas não levava muito a sério. “Eu treinava bem, fazia dietas e tudo mais, mas não tinha ambições de participar de competições. Até que chegou um momento que tive que parar de treinar e fiquei 9 meses afastado. E foi quando voltei que decidi buscar o melhor shape da minha vida. No decorrer desse caminho, encontrei o treinador Neto, que começou a me preparar para subir no Larissa Cunha, porém os planos mudaram e acabei participando do Muscle Contest. Subi num condicionamento muito bom, muito agressivo, mas infelizmente teve uma unificação de categorias, acabei indo para as finais com pessoas mais pesadas e não tive oportunidade de apresentar meu físico e o meu melhor. Então comecei minha preparação para o Larissa Cunha e infelizmente tive uma micro lesão nas minhas costas, mesmo assim continuei treinando e trabalhando, isso faltando 4 semanas para o campeonato. Acabei dando uma decaída, mas o treinador estava sempre me motivando. Cheguei ao campeonato e acabei pegando Top 1 na categoria. Agora estou em preparação para o Sul Brasileiro”, comenta o atleta.

Já a fisiculturista Juliana, que fez sua estreia no palco, do Larissa Cunha, conquistou dois Top 3 na categoria Welness. “Já faço musculação há 13 anos e sempre foi meu sonho competir, finalmente consegui”, comentou. A atleta conta que tomou gosto pelo palco e pretende participar de outra competição no final do ano. “Ainda não temos a data exata, mas vai ser entre os meses de novembro ou dezembro”, afirma.

Edição n. 1356