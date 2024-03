Fogazzeria Antigos Sabores completa 8 anos e agradece clientes pela preferência

Em meio a oito anos de dedicação e paixão pela culinária, a Fogazzeria Antigos Sabores celebra uma trajetória marcada por sabores autênticos e momentos especiais. Desde que abriu as portas, a empresa tornou-se uma referência na cidade. Sem contar o reconhecimento dos araucarienses pelo sabor inigualável, que já é uma tradição.

Ao longo desse período, a Fogazzaria Antigos Sabores se dedicou em oferecer experiências únicas, inclusive promovendo eventos voltados para o público polonês. Com pratos típicos que refletem a riqueza da cultura polonesa, a empresa proporciona aos clientes uma viagem gastronômica única e memorável.

Além da culinária excepcional, a empresa tem o orgulho de compartilhar que é conhecida não apenas pelos pratos deliciosos, mas também pelas decorações temáticas que prepara ao longo do ano. Desde o Natal até o Dia das Mães, passando por datas importantes como o Dia da Mulher e o Novembro Azul, o espaço é transformado em um ambiente acolhedor e festivo. Inclusive com a Páscoa se aproximando, a Fogazzeria Antigos Sabores já está com a decoração pronta para receber os clientes.

O Senhor Edevino e a Dona Irene expressam a sincera gratidão aos queridos clientes, “eles têm sido parte fundamental dessa jornada de oito anos, desde a transição da feirinha, que acontecia lá em 2001, para a inauguração do restaurante. Cada um dos clientes tem acompanhado e contribuído para nosso sucesso”, afirmam os proprietários.

Para tornar a experiência dos clientes ainda mais positiva, o restaurante disponibilizou um aplicativo, permitindo que realizem pedidos de forma rápida e fácil, no conforto de suas casas. Basta acessar o aplicativo através do número de WhatsApp ou utilizar o QR Code, escolher o prato e esperar a entrega.

Com espaço de lazer para as crianças, a Fogazzeria Antigos Sabores garante a diversão de toda a família

Além do aplicativo de delivery, uma nova ferramenta está sendo disponibilizada nas mesas, se trata de um QR Code, onde os clientes têm acesso ao cardápio digital e podem fazer pedidos diretamente pelo celular. Essa inovação está em fase de teste, mas em breve será uma opção prática para todos que visitam o estabelecimento.

“Os oito anos são um testemunho do comprometimento com a qualidade, tradição e inovação da Fogazzeria Antigos Sabores. A equipe agradece a todos que fizeram parte dessa jornada e espera continuar compartilhando momentos especiais e deliciosos sabores nos anos que estão por vir”, declarou Enoeles, filha dos proprietários.

Serviço

A Fogazzeria Antigos Sabores está localizada na R. Profº Kazimiera Szymanski, 543 – Porto das Laranjeiras. Os clientes também podem fazer pedidos através do WhatsApp (41) 99556-1045 e acompanhar as novidades pelo Instagram @antigossaboresfogazzeria8.

Nina Santos