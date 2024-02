Foi alterada a lista de serviços públicos com pontos facultativos no Carnaval

Nesta quinta-feira, 08 de fevereiro, a Prefeitura de Araucária publicou uma alteração nos serviços que irão ter pontos facultativos neste Carnaval, que irá acontecer nos dias 12 e 13 de fevereiro.

A alteração se refere as unidades básicas de saúde (UBS), onde anteriormente foi divulgada que terão atendimento normal em ambos os dias, mas agora abrirão apenas no dia 12 e ficarão fechadas no dia 13/02.

Serviços essenciais e de urgência/emergência não terão modificações, o horário de atendimento permanece o mesmo. Na quarta-feira, 14 de fevereiro, todos os serviços voltarão ao normal, com exceção da rede municipal de educação que terá recesso.

Segue a lista atualizada dos horários de atendimento:

Paço Municipal: Atendimento suspenso nos dias 12 e 13/02. Transporte coletivo: Horário normal durante toda a semana, mas nos dias 12 e 13/02, não será possível solicitar cartão de transporte no Terminal Central de Araucária. Limpeza Pública: A coleta de lixo orgânico e de materiais recicláveis terá horário normal. Educação: A rede municipal de ensino não terá aula nos dias 12, 13 e 14/02. Guarda Municipal de Araucária: Horário de atendimento normal. Trânsito: Horário de atendimento normal. Unidades Básicas de Saúde: Horário normal no dia 12, e no dia 13 não haverá atendimento. Urgência e Emergência: Os serviços do UPA, SAMU/Central de Remoção de Pacientes, Hospital Municipal, Pronto Atendimento Infantil permanecem com o horário de atendimento normal. Assistência Social: Unidades de acolhimento institucional de famílias; unidade de acolhimento institucional de criança e adolescente; Casa de Passagem; Conselho Tutelar, em regime de plantão; Abordagem Social 24h, plantão técnico social; Família Acolhedora, em regime de plantão, também permanecem com o horário de atendimento normal.