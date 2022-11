Formandas do Magistério do Colégio Szymanski se encontram após 25 anos

O dia 5 de novembro de 2022 foi muito especial para uma turma de formandas do Magistério do Colégio Estadual Professor Julio Szymanski. Mas não de uma turma qualquer, são formandas da turma de 1994/1997, que decidiram se encontrar após 25 anos. A ideia de rever amigos, com quem, em sua maioria perderam contato, fez com que o grupo se organizasse e, carinhosamente, preparasse o encontro, que aconteceu no Recanto das Lavandas, na Colônia Cristina, em Araucária.

Não foi fácil conciliar uma data onde a maioria pudesse estar presente. Tão difícil que há cinco anos elas planejaram se reunir para comemorar os 20 anos de formatura, mas por vários motivos, o encontro acabou não se concretizando. “Este ano começamos a nos mobilizar de novo e acabou dando certo. Formamos um grupo de whatsapp e uma foi convidando a outra. Das 32 formandas, não conseguimos contato com apenas uma, outra colega faleceu e algumas optaram em não participar do encontro. Também encontramos e convidamos professores, diretores e funcionários da época e muitos aceitaram o convite. Foi um momento muito especial e marcante, todos estavam muito emocionados”, comentou Angelita Belo, que organizou o evento juntamente com Silvana da Silva e Luciana Maria klossoski.

Segundo ela, uma colega da turma montou um e-book, contando a história de cada formanda, desde que separaram, após a formatura. “Sabíamos que no dia do encontro não daria para conversarmos com todas, por isso a Silvana da Silva fez o e-book e também um varal, com as histórias e fotos da época. Foi super bacana poder relembrar esses momentos. Com certeza, tudo ficará registrado na memória de cada uma das meninas”, declarou Angelita.

A ex-professora da turma, Sandra Mara Siqueira, foi uma das que mais se emocionou. Ela disse que “momentos como este, além de aquecer nossos corações, nos fazem lembrar de nossa caminhada. Olhando para vocês, sinto um misto de orgulho, alegria e tarefa cumprida. Obrigada por proporcionarem esse lindo momento, de puro carinho e emoção. Tudo estava perfeito”, agradeceu.

Sobre o e-book

Simone Nunes, em um dos trechos que escreveu para a abertura do e-book das formandas, fala da importância de reviver momentos especiais que marcaram nossas vidas. O trecho diz o seguinte: “Comemorar 25 anos de uma história traz à tona diversas reflexões a respeito da vida de cada uma das pessoas que a compõem. Ao buscar memórias de 25 anos atrás, parece que nem se passou tanto tempo assim, ainda há lembranças frescas, como se o tempo tivesse parado em algum lugar, como se alguns momentos e sentimentos, estivessem gravados para sempre, talvez na memória, talvez no coração, pois certamente, só ficaram guardadas as principais lembranças, as que nos atingiram efetivamente e, principalmente, afetivamente”.

MAURENN BERNARDO