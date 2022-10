Fumaça preta saindo da caldeira da Berneck assustou araucarienses na manhã desta segunda-feira (31)

Uma fumaça preta e densa que foi vista saindo da caldeira da empresa Berneck, no bairro Thomaz Coelho, assustou os moradores de Araucária na manhã desta segunda-feira (31/10). Para manter a integridade dos funcionários, a empresa, que passou por manutenção há poucos dias, optou por evacuar um dos setores da fábrica.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o incêndio foi rapidamente contido. O Siate também está no local há relatos de duas pessoas feridas, mas sem gravidade.

Segundo a assessoria de imprensa da empresa, o motivo do incêndio já está sendo investigado. “Em breve uma nota oficial será divulgada para explicar exatamente o que ocorreu”, disse a assessoria.