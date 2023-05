Futebol de Araucária estreia com tudo no Paraná Bom de Bola

As seleções municipais Sub 16 e Sub 21 estrearam na fase regional do Paraná Bom de Bola, realizada entre os dias 12 a 14 de maio, em Campo Largo. Na sexta-feira (12) o Sub 21 venceu Campo Magro por 2×1 e no sábado (13) o Sub 16 estreou contra Pontal do Paraná e venceu por 7×1.

No domingo (14) a vitória foi do Sub 16 diante de Piraquara pelo placar de 3×1 e no Sub 21 veio a primeira derrota contra o time da casa (Campo Largo) por 4×2. A próxima etapa da competição acontece de 25 a 28 de maio no mesmo município, com as fases das quartas, semifinais e finais.

Times de Araucária sofreram apenas uma derrota na estreia da competição.

Edição n. 1363