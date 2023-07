Futebol de Araucária irá participar da fase macrorregional do Paraná Bom de Bola

Os times de futebol de campo Sub16 e Sub21 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer vão participar, entre os dias 27 a 30 de julho, da fase macrorregional do Paraná Bom de Bola, que será realizada na cidade de São Mateus do Sul. As equipes, comandadas pelos professores Vinícius e Vanderlei, vão representar a região 1.

O quadrangular irá definir os times (campeão e vice) que irão para a fase final da competição, prevista para o mês de agosto, no município de Campo Mourão. Além de Araucária estão inscritas na categoria Sub 16 as equipes de Guarapuava, Ibaiti e São Mateus do Sul e no Sub 21 Goioxim, Jaboti e São Mateus do Sul.

