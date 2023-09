Gabriela é vice-campeã no Brasileiro de Esgrima Juvenil e destaque nos Jogos Escolares de Curitiba

No último fim de semana, a talentosa esgrimista Gabriela Moraes conquistou o vice-campeonato brasileiro de esgrima na categoria juvenil de espada, consolidando seu nome como uma das jovens promessas desse esporte no Brasil. A competição, que aconteceu no Clube Curitibano, teve início no sábado e teve uma final emocionante na terça-feira.

Gabriela, que é a líder da seleção paranaense de esgrima e ocupa uma posição destacada no ranking dos Jogos Paranaenses, demonstrou sua habilidade e dedicação ao longo de todo o campeonato. Ela não estava sozinha nessa jornada, juntamente com outros três atletas talentosos representou o Paraná no Campeonato Brasileiro de Esgrima.

O vice-campeonato de Gabriela não foi seu único feito notável, ela também conquistou o título de vice-campeã brasileira de espada juvenil por equipes. Sua performance elevou ainda mais a posição da seleção paranaense no cenário nacional da esgrima.

A atleta araucariense recebe forte incentivo em Curitiba, e isso não é por acaso, seus resultados impressionantes ao longo de sua carreira a tornaram um ícone inspirador para os jovens esgrimistas locais. Prova disso foi seu convite para acender a pira olímpica dos Jogos Escolares de Curitiba, um evento que aconteceu dia 19 de setembro, na Praça Oswaldo Cruz.

