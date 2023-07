Gabriela Moraes conquista ouro e prata no Circuito Paranaense de Esgrima

A araucariense Gabriela Moraes segue fazendo história na esgrima. Com 15 medalhas já conquistadas somente neste ano, ela aumentou sua galeria no último final de semana (01 e 02/07), após participar da II Etapa do Circuito Paranaense de Esgrima – Cadete e Juvenil, que aconteceu no Clube Curitibano, em Curitiba. Ela ficou em 1° lugar na categoria Sabre Juvenil e 2° na categoria Espada Juvenil.

Gabriela treina na equipe do Círculo Militar de Curitiba e já está se preparando para mais uma disputa importante. No dia 29 de julho ela participará da III Etapa do Circuito Paranaense Adulto, uma classificatória para compor a Equipe Paranaense de Esgrima, porém ela está com a vaga quase garantida. Outra competição que ela irá participar no dia 17 de agosto é o Torneio Nacional Cidade de São Paulo, de nível nacional. Esta será sua última competição antes do Campeonato Brasileiro de Esgrima.

Edição n. 1370