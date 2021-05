Garotinho que presenteou coletores de lixo na Páscoa, ganha uma surpresa

Foto: Raquel Kriger de Paiva

O pequeno Ian Miguel Ribeiro, de apenas 3 anos e 10 meses, morador do Conjunto Thayrá II, é fã incondicional dos coletores de lixo. Além de fazer questão de esperar o caminhão passar em frente à sua casa todas as terças, quintas e sábados, o pequeno gosta de conversar e presentear os amigos. Na Páscoa, inclusive, ele fez a mamãe comprar chocolates para dar a eles. O vídeo do garotinho entregando os doces, que foi postado no Facebook do Jornal O Popular, teve 7,8 mil visualizações. “Meu filho adora os coletores. Essa paixão começou quando ele tinha menos de 2 anos. Ele só entra em casa depois que o caminhão dobra a esquina. Os rapazes também são sempre muito amáveis com ele”, conta a mãe Thalissa Ribeiros dos Santos.

Na quinta-feira da semana passada (23 de abril), os coletores decidiram retribuir o carinho do menino e o presentearam com um uniforme igualzinho ao que eles utilizam para trabalhar. Mas a surpresa não parou por aí. Nesta quinta (29), Ian Miguel ganhou mais um presente dos amigos coletores: uma miniatura do caminhão da coleta. Quando eles pararam na frente da casa, o garotinho ficou visivelmente emocionado. “Foi difícil conter a ansiedade dele. Ficou o dia todo esperando o momento. Estava todo feliz, vestido com o uniforme que ganhou. O Ian é muito carismático. Ele gosta de todo mundo, e também tem uma admiração especial pela Polícia Militar, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros. Não pode ouvir uma sirene que sai correndo para vê-los. O coração dele é gigante e isso me enche de orgulho”, comenta a mãe.

Ela fez questão de agradecer o motorista Afonso, os coletores Jean, Tiago, Lucas e Everton, e ainda os chefes Antônio e Joel, da empresa Transresíduos, responsável pela limpeza pública na cidade. “Agradeço de coração a todos eles, e esse agradecimento se estende aos demais profissionais de empresa, que sempre retribuíram o carinho que o Ian tem por eles”, disse a mãe.

Veja o vídeo

Texto: Maurenn Bernardo