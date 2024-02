Garoto autista recebe visita surpresa de policiais militares em festa de aniversário

O pequeno Maicon Gomes de Cristo, de 8 anos, autista e morador do bairro Capela Velha, teve um aniversário diferente neste ano. Ele recebeu alguns convidados ilustres: os policiais militares da 2ª Cia da PM de Araucária 2° Sargento Valentim, Cabo Strugala, Soldado Lima, Sargento Medeiros, Soldado Lucas, Cabo Thies, Soldado Igor, Soldado Rossi e Soldado Almeida. Maicon emocionou a todos os presentes com a felicidade diante da presença da equipe. A festinha aconteceu no dia 4 de fevereiro, mas a data do seu aniversário é 26 de janeiro.

Para tornar a visita ainda mais especial, o garotinho ganhou uma farda de presente dos policiais e foi convidado a dar um passeio na viatura. Bastante emocionada, a avó Sony de Fátima Struzik disse que o neto viveu um dia abençoado, ela estava entusiasmada por ter conseguido realizar o sonho dele de conhecer os policiais pessoalmente. “O marido de uma amiga da minha filha, que é policial em São José dos Pinhais, tem um amigo policial em Araucária e fez o contato. Não imaginei que iria dar certo. A visita dos PMs foi uma surpresa para todos nós. Na hora ficamos um pouco apreensivos porque meu neto é autista e não sabíamos como seria a reação dele, poderia ter uma crise e nem conversar com os policiais. Mas nos surpreendemos com a chegada da equipe, todos o trataram com o maior carinho e paciência e ele ficou muito feliz e à vontade. Foi lindo demais!”, declarou Sony.

Segundo a avó, Maicon é um guerreiro, passou por muitas dificuldades desde que nasceu. Depois dos 5 anos, passou a demonstrar sua paixão pelos policiais militares. “Sempre que via um desses profissionais, ele queria cumprimentar e abraçar, o que não é muito comum em crianças autistas. Só temos a agradecer e abençoar a vida dos policiais que fizeram essa linda surpresa para o Maicon. Muitas pessoas não conseguem enxergar esse lado nos policiais, esse coração humilde, eles também merecem nossa homenagem”, agradeceu a avó.

Edição n.º 1403