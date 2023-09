Gatinha Naomi fugiu de casa no bairro Cachoeira e família está a sua procura

No último sábado, 23 de setembro, uma gatinha fugiu de sua casa localizada na Rua Aloísio Lins, no bairro Cachoeira.

A felina atende pelo nome Naomi, e tem por volta de 10 meses, seu pelo é uma variação de amarelo, cinza e preto, com uma mancha branca na região do pescoço e seus olhos são da cor dourada.

A tutora Renata relata que teria marcado a castração da gatinha para essa sexta-feira, mas que no sábado a Naomi teria entrado no cio, e por um descuido, ela acabou fugindo pela porta da frente. Com isso, dois gatos de rua foram atrás dela, que acabou se assustando e correu em direção a um mato que tem próximo ao local.

A proprietária também diz que desconfia que alguém possa ter a pegado, já que ela está bem cuidada e é muito dócil. Também há a suspeita que a Naomi esteja prenha.

“Temos outros gatos, e inclusive, um que possui a mesma idade que ela, está muito triste e sentindo muito a falta dela, já que ambos brincavam o tempo todo”, lamenta.

Para qualquer informação da gatinha Naomi, entrar em contato com a Renata pelo número 48 99189-3660.